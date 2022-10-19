Вінницька область під ракетним обстрілом: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Залишайтесь в укриттях! Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові!" - написав він.

Як повідомлялось, вдень у понеділок, 17 жовтня, сталися вибухи у Вінницькій області. Вони трапились після оголошення тривоги у регіоні. Пізніше з'ясувалось, що окупанти завдали по Вінницькій області ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури. Обійшлося без жертв.