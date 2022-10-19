RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве слышны взрывы. ПВО сбила несколько ракет

Фото: в Киеве раздались взрывы (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 19 октября, в Киеве прогремели взрывы. Уже было слышно не менее трех.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным корреспондента, и слышали жители Троещины, что на Левом берегу Днепра. Также были слышны звуки работы ПВО.

Обновлено 14.57. По словам мэра Киева Виталия Кличко, над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет.

"Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", - написал он в Telegram.

Атака на Киев 18 октября

Напомним, во вторник, 18 октября, в Киеве раздались взрывы. Зафиксировано, предварительно, три "прилета" на Левом берегу столицы. Оккупанты ударили по объекту энергообеспечения. в Деснянском районе.

Часть столицы осталась без света и воды. В частности, без света осталось около 50 тысяч абонентов на Троещине. Из-за проблем с электроснабжением в Киеве пришлось изменить режим движения трамваев и троллейбусов.

В результате атаки по Киеву во вторник, 18 октября, погибли трое людей. Также раненый.

Также 19 октября взрывы произошли в Винницкой и в Ивано-Франковской области, а также в Чернигове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев