Слідом за Києвом. В Івано-Франківській області та Чернігові вибухи

Фото: вибухи в Івано-Франківській області та Чернігові лунають 19 жовтня (ілюстрація/GettyImages)

У середу, 19 жовтня, в Івано-Франківській області та в Чернігові лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Вибухи і в Івано-Франківській області, і в Чернігові трапилися під час повітряної тривоги. "В Івано-Франківській області чутно вибухи. У Чернігові лунають вибухи", - йдеться в повідомленні. Оновлено 14.50. Як розповів голова Чернігівської області В'ячеслав Чаус, в обласному центрі стався вибух "шахеда". "Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - написав він. За даними оперативного командування "Північ", сили оборони збили над Кіптями дві ракети.