Слідом за Києвом. В Івано-Франківській області та Чернігові вибухи
У середу, 19 жовтня, в Івано-Франківській області та в Чернігові лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
Вибухи і в Івано-Франківській області, і в Чернігові трапилися під час повітряної тривоги.
"В Івано-Франківській області чутно вибухи. У Чернігові лунають вибухи", - йдеться в повідомленні.
Оновлено 14.50. Як розповів голова Чернігівської області В'ячеслав Чаус, в обласному центрі стався вибух "шахеда".
"Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - написав він.
За даними оперативного командування "Північ", сили оборони збили над Кіптями дві ракети.
Нагадаємо, у середу, 19 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Вже було чутно що найменше три.
Також у середу, 19 жовтня, окупанти вдарили ракетами по Вінницької області. Місцевих попросили залишатися в укриттях, доки небезпека не минула.
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