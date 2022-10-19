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Слідом за Києвом. В Івано-Франківській області та Чернігові вибухи

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 14:47
Слідом за Києвом. В Івано-Франківській області та Чернігові вибухи Фото: вибухи в Івано-Франківській області та Чернігові лунають 19 жовтня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 19 жовтня, в Івано-Франківській області та в Чернігові лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Вибухи і в Івано-Франківській області, і в Чернігові трапилися під час повітряної тривоги.

"В Івано-Франківській області чутно вибухи. У Чернігові лунають вибухи", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 14.50. Як розповів голова Чернігівської області В'ячеслав Чаус, в обласному центрі стався вибух "шахеда".

"Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - написав він.

За даними оперативного командування "Північ", сили оборони збили над Кіптями дві ракети.

Нагадаємо, у середу, 19 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Вже було чутно що найменше три.

Також у середу, 19 жовтня, окупанти вдарили ракетами по Вінницької області. Місцевих попросили залишатися в укриттях, доки небезпека не минула.

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Чернігів Івано-Франківська область
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