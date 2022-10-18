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Внаслідок ударів по Києву загинуло двоє людей

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Вівторок 18 жовтня 2022 13:20
Внаслідок ударів по Києву загинуло двоє людей Ілюстративне фото: внаслідок ударів по Києву загинули двоє людей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 18 жовтня, через удари по енергетичній інфраструктурі Києва загинули двоє людей. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру в Telegram.

"18 жовтня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об'єкта енергозабезпечення на лівому березі столиці. За попередніми даними, дві людини загинули, ще одна поранена", - розповіли в прокуратурі.

При цьому наголошується, що інформація щодо загиблих та постраждалих ще уточнюється. На місці атаки вже працюють співробітники ДСНС, прокурори, слідчі та експерти, які фіксують черговий злочин росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали ударів по Києву 18 жовтня вранці.

Пізніше у ДПЕК уточнили, що під час обстрілів енергетичних об'єктів України поранення отримали сім співробітників компанії. Один з них помер у автомобілі швидкої допомоги.

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