У Києві чоловік стріляв у знайомого і забарикадувався в квартирі: що відомо

Згідно з попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого забарикадувався в квартирі. Повідомляється, що потерпілих внаслідок події немає.

На місце події прибули поліцейські та спецпризначенці, зі стрілком ведуться перемовини.

Гірдвіліс повідомила, що спецпідрозділ Нацполіції КОРД затримав зловмисника о 21:40.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, 15 травня у селі Терлівка Хмельницької області стався збройний інцидент за участю правоохоронців. Співробітники поліції зупинили водія для перевірки документів, який під час спілкування чоловік відкрив вогонь.

Унаслідок стрілянини один співробітник поліції загинув, ще один дістав поранення. Зловмисник втік до лісосмуги, де продовжив діяти агресивно і становив смертельну небезпеку для людей, після чого його ліквідували.