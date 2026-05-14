В Одесі натовп намагався відбити чоловіка в СЗЧ у поліції

21:45 14.05.2026 Чт
Найактивніші учасники конфлікту опинилися у відділку поліції
Валерій Ульяненко
В Одесі натовп намагався відбити чоловіка в СЗЧ у поліції Фото: працівники поліції (Getty Images)
В Одесі цивільні намагалися відбити чоловіка, який перебував у СЗЧ і був затриманий поліцією. Натовп заблокував дорогу і під час конфлікту пошкодив службовий автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції Одеської області.

Інцидент відбувся на вулиці Сонячній. У поліції розповіли, що дільничні офіцери під час перевірки документів у перехожого чоловіка встановили, що він перебуває в розшуку через самовільне залишення військової частини.

"Під час спроби поліцейських затримати громадянина для подальшої передачі представникам Військової служби правопорядку в ситуацію втрутилася група агресивно налаштованих перехожих. Громадяни почали блокувати рух службового авто та перешкоджати законним діям правоохоронців", - йдеться у заяві.

Зазначається, що один з молодиків пошкодив службовий автомобіль поліції металевим ланцюгом.

Для відновлення громадського порядку та припинення конфлікту на місце події залучили додаткові екіпажі патрульної поліції, спецпідрозділ ТОР та слідчо-оперативну групу.

Наразі кількох найактивніших учасників інциденту вже доставили до територіального підрозділу поліції. Там вони мають надати пояснення щодо своїх дій.

Правоохоронці продовжують ідентифікувати всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення правопорушення. Правову кваліфікацію події визначать після завершення повної перевірки та збору доказових матеріалів.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті представники ромської громади намагалися взяти штурмом будівлю районного ТЦК. Місцеві ЗМІ повідомили, що інцидент супроводжувався стріляниною, нападники протягом години намагалися відбити військовозобов'язаного.

Крім того, 5 травня в Одесі невідомі скоїли зухвалий напад на службове авто ТЦК. Інцидент стався під час перевезення військовозобов’язаних до мобілізаційного центру - частині осіб вдалося втекти.

Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоров, кореспондент РБК-Україна