RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве мужчина стрелял в знакомого и забаррикадировался в квартире: что известно

21:45 18.05.2026 Пн
2 мин
На место происшествия прибыли полицейские и спецназовцы
aimg Валерий Ульяненко
Фото: задержанный злоумышленник (t.me/gunpKyiv)

В понедельник, 18 мая, в Деснянском районе Киева произошла стрельба. Мужчина произвел выстрелы во время ссоры со знакомыми, после чего закрылся в квартире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева и комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис.

Читайте также: В Одессе толпа пыталась отбить мужчину в СЗЧ у полиции

Согласно предварительной информации, местный житель во время конфликта со знакомыми произвел два выстрела, после чего забаррикадировался в квартире. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.

На место происшествия прибыли полицейские и спецназовцы, со стрелком ведутся переговоры.

Гирдвилис сообщила, что спецподразделение Нацполиции КОРД задержало злоумышленника в 21:40.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, 15 мая в селе Терловка Хмельницкой области произошел вооруженный инцидент с участием правоохранителей. Сотрудники полиции остановили водителя для проверки документов, который во время общения мужчина открыл огонь.

В результате стрельбы один сотрудник полиции погиб, еще один получил ранения. Злоумышленник убежал в лесополосу, где продолжил действовать агрессивно и представлял смертельную опасность для людей, после чего его ликвидировали.

Ранее, 12 мая, первый заместитель городского головы Светловодска Сергей Савич открыл стрельбу в здании исполнительного комитета городского совета. На тот момент в помещении находились работники и обычные граждане.

Кроме того, во Львове мужчина, увидев военных ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку. Злоумышленник распылил слезоточивый газ и угрожал ребенку ножом. Позже его задержали правоохранители.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевПолиция Киева