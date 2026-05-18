В Киеве мужчина стрелял в знакомого и забаррикадировался в квартире: что известно

Согласно предварительной информации, местный житель во время конфликта со знакомыми произвел два выстрела, после чего забаррикадировался в квартире. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.

На место происшествия прибыли полицейские и спецназовцы, со стрелком ведутся переговоры.

Гирдвилис сообщила, что спецподразделение Нацполиции КОРД задержало злоумышленника в 21:40.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, 15 мая в селе Терловка Хмельницкой области произошел вооруженный инцидент с участием правоохранителей. Сотрудники полиции остановили водителя для проверки документов, который во время общения мужчина открыл огонь.

В результате стрельбы один сотрудник полиции погиб, еще один получил ранения. Злоумышленник убежал в лесополосу, где продолжил действовать агрессивно и представлял смертельную опасность для людей, после чего его ликвидировали.