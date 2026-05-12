У міській раді на Кіровоградщині сталася стрілянина, є поранені
У приміщенні міської ради Світловодська на Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь у будівлі виконавчого комітету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Світловодської міської територіальної громади у соцмережах.
Що сталося
За даними тергромади, перший заступник міського голови Світловодська Сергій Савич відкрив стрілянину в будівлі виконавчого комітету міської ради. На той момент у приміщенні перебували працівники та звичайні громадяни.
Один з присутніх отримав поранення з травматичної зброї. Потерпілому вже надають медичну допомогу.
Втім, у коментарі РБК-Україна прес-секретар Нацполіції Юлії Гірдвіліс повідомила, що поранених двоє.
"Попередньо відомо, що відбувся конфлікт між працівниками міськради, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів. Двоє осіб зазнали поранень, їх госпіталізували. На місці працюють поліцейські, встановлюються усі обставини. Деталі згодом", - сказала речниця Нацполіції.
У будівлі виконкому на Кіровоградщині пролунали постріли - подробиці інциденту
Що передувало стрілянині
У повідомленні тергромади йдеться, що протягом дня Савич поводився агресивно - погрожував і вживав нецензурну лексику на адресу секретаря міської ради Максима Бакуменка.
Заступник міського голови відкрив стрілянину в міськраді на Кіровоградщині
"Сьогодні у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни", - йдеться в офіційному повідомленні міськради.
Частину своїх дій Савич сам транслював у прямих ефірах у соціальних мережах.
