ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У міській раді на Кіровоградщині сталася стрілянина, є поранені

13:46 12.05.2026 Вт
2 хв
Перед цим нападник поводився агресивно і погрожував посадовцю
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
У міській раді на Кіровоградщині сталася стрілянина, є поранені Фото: що сталося у Світловодській міській раді (facebook.com/svmiskrada)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У приміщенні міської ради Світловодська на Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь у будівлі виконавчого комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Світловодської міської територіальної громади у соцмережах.

Читайте також: На Сумщині чоловік з гранатою влаштував вибух, є поранені

Що сталося

За даними тергромади, перший заступник міського голови Світловодська Сергій Савич відкрив стрілянину в будівлі виконавчого комітету міської ради. На той момент у приміщенні перебували працівники та звичайні громадяни.

Один з присутніх отримав поранення з травматичної зброї. Потерпілому вже надають медичну допомогу.

Втім, у коментарі РБК-Україна прес-секретар Нацполіції Юлії Гірдвіліс повідомила, що поранених двоє.

"Попередньо відомо, що відбувся конфлікт між працівниками міськради, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів. Двоє осіб зазнали поранень, їх госпіталізували. На місці працюють поліцейські, встановлюються усі обставини. Деталі згодом", - сказала речниця Нацполіції.

У міській раді на Кіровоградщині сталася стрілянина, є поранені

Фото: У будівлі виконкому на Кіровоградщині пролунали постріли - подробиці інциденту (facebook.com/svmiskrada)

Що передувало стрілянині

У повідомленні тергромади йдеться, що протягом дня Савич поводився агресивно - погрожував і вживав нецензурну лексику на адресу секретаря міської ради Максима Бакуменка.

У міській раді на Кіровоградщині сталася стрілянина, є поранені

Фото: Заступник міського голови відкрив стрілянину в міськраді на Кіровоградщині (facebook.com/svmiskrada)

"Сьогодні у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни", - йдеться в офіційному повідомленні міськради.

Частину своїх дій Савич сам транслював у прямих ефірах у соціальних мережах.

Також нещодавно ми писали, що в Одесі чоловік відкрив стрілянину в піцерії, його затримали.

А раніше в Одесі напали на авто ТЦК. Частина військовозобов'язаних втекла.Є інформація про те, що напад міг бути заздалегідь спланованим.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кропивницький Національна поліція
Новини
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай