У Києві чоловік стріляв у знайомого і забарикадувався в квартирі: що відомо

21:45 18.05.2026 Пн
2 хв
На місце події прибули поліцейські та спецпризначенці
aimg Валерій Ульяненко
У Києві чоловік стріляв у знайомого і забарикадувався в квартирі: що відомо Фото: затриманий зловмисник (t.me/gunpKyiv)
В понеділок, 18 травня, в Деснянському районі Києва сталася стрілянина. Чоловік здійснив постріли під час сварки зі знайомими, після чого зачинився у квартирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва та коментар речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс.

Згідно з попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого забарикадувався в квартирі. Повідомляється, що потерпілих внаслідок події немає.

На місце події прибули поліцейські та спецпризначенці, зі стрілком ведуться перемовини.

Гірдвіліс повідомила, що спецпідрозділ Нацполіції КОРД затримав зловмисника о 21:40.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, 15 травня у селі Терлівка Хмельницької області стався збройний інцидент за участю правоохоронців. Співробітники поліції зупинили водія для перевірки документів, який під час спілкування чоловік відкрив вогонь.

Унаслідок стрілянини один співробітник поліції загинув, ще один дістав поранення. Зловмисник втік до лісосмуги, де продовжив діяти агресивно і становив смертельну небезпеку для людей, після чого його ліквідували.

Раніше, 12 травня, перший заступник міського голови Світловодська Сергій Савич відкрив стрілянину в будівлі виконавчого комітету міської ради. На той момент у приміщенні перебували працівники та звичайні громадяни.

Крім того, у Львові чоловік, побачивши військових ТЦК, взяв у заручники 13-річну дівчинку. Зловмисник розпилив сльозогінний газ та погрожував дитині ножем. Пізніше його затримали правоохоронці.

