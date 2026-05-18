ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве мужчина стрелял в знакомого и забаррикадировался в квартире: что известно

21:45 18.05.2026 Пн
2 мин
На место происшествия прибыли полицейские и спецназовцы
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве мужчина стрелял в знакомого и забаррикадировался в квартире: что известно Фото: задержанный злоумышленник (t.me/gunpKyiv)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В понедельник, 18 мая, в Деснянском районе Киева произошла стрельба. Мужчина произвел выстрелы во время ссоры со знакомыми, после чего закрылся в квартире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева и комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис.

Читайте также: В Одессе толпа пыталась отбить мужчину в СЗЧ у полиции

Согласно предварительной информации, местный житель во время конфликта со знакомыми произвел два выстрела, после чего забаррикадировался в квартире. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.

На место происшествия прибыли полицейские и спецназовцы, со стрелком ведутся переговоры.

Гирдвилис сообщила, что спецподразделение Нацполиции КОРД задержало злоумышленника в 21:40.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, 15 мая в селе Терловка Хмельницкой области произошел вооруженный инцидент с участием правоохранителей. Сотрудники полиции остановили водителя для проверки документов, который во время общения мужчина открыл огонь.

В результате стрельбы один сотрудник полиции погиб, еще один получил ранения. Злоумышленник убежал в лесополосу, где продолжил действовать агрессивно и представлял смертельную опасность для людей, после чего его ликвидировали.

Ранее, 12 мая, первый заместитель городского головы Светловодска Сергей Савич открыл стрельбу в здании исполнительного комитета городского совета. На тот момент в помещении находились работники и обычные граждане.

Кроме того, во Львове мужчина, увидев военных ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку. Злоумышленник распылил слезоточивый газ и угрожал ребенку ножом. Позже его задержали правоохранители.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Полиция Киева
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым