Головна » Життя » Суспільство

У Києві чоловік атакував водія евакуатора й залишив помирати: що йому загрожує

Середа 04 лютого 2026 15:48
UA EN RU
У Києві чоловік атакував водія евакуатора й залишив помирати: що йому загрожує У Києві водій евакуатора постраждав через свою роботу (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У центрі Києва конфлікт через неправильну парковку авто завершився важкою травмою водія евакуатора. Нападника, який покинув непритомного чоловіка на узбіччі дороги, затримала поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Що саме сталось у центрі Києва

Українцям розповіли, що на одній з центральних вулиць Печерського району Києва був припаркований автомобіль - із порушенням Правил дорожнього руху (ПДР).

Зважаючи на ситуацію, водій евакуатора завантажив транспортний засіб, але власну роботу виконати до кінця не встиг - його атакував водій евакуйованого авто.

У поліції уточнили, що зловмисник вдарив потерпілого в голову, від чого той:

  • впав на дорогу;
  • вдарився головою;
  • знепритомнів.

Нападник при цьому:

  • відтягнув водія на узбіччя дороги;
  • покинув.

На оприлюднених поліцією кадрах можна побачити, що між чоловіками - водієм евакуатора та власником завантаженого на нього авто - виникла спершу коротка словесна перепалка.

Що відомо про стан потерпілого зараз

Згідно з інформацією правоохоронців, медичну допомогу для постраждалого викликали перехожі.

Зараз 49-річний потерпілий перебуває в лікарні - у важкому стані.

Зазначається, що лікарі діагностували в нього:

  • забій головного мозку;
  • перелом потиличної кістки.

"Поліція затримала чоловіка, який заподіяв тяжке тілесне ушкодження водію евакуатора", - наголосили у прес-службі ГУ НП у місті Києві.

Яке покарання загрожує нападнику

У Відділі комунікації поліції Києва розповіли, що оперативники Печерського управління поліції та столичного главку (за допомогою фахівців кримінального аналізу) оперативно затримали зловмисника.

Ним виявився 32-річний місцевий мешканець, який неодноразово притягувався за порушення ПДР.

У Києві чоловік атакував водія евакуатора й залишив помирати: що йому загрожуєЗатриманий правоохоронцями чоловік (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Уточнюється, що зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження", - додали у поліції.

Насамкінець громадянам повідомили, що:

  • нападнику готується повідомлення про підозру;
  • санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Національна поліція ПДР Автомобільний рух Кримінальна справа Поліція Києва Правила поведінки Напад на українців Водіння
