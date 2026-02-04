У Києві чоловік атакував водія евакуатора й залишив помирати: що йому загрожує
У центрі Києва конфлікт через неправильну парковку авто завершився важкою травмою водія евакуатора. Нападника, який покинув непритомного чоловіка на узбіччі дороги, затримала поліція.
Що саме сталось у центрі Києва
Українцям розповіли, що на одній з центральних вулиць Печерського району Києва був припаркований автомобіль - із порушенням Правил дорожнього руху (ПДР).
Зважаючи на ситуацію, водій евакуатора завантажив транспортний засіб, але власну роботу виконати до кінця не встиг - його атакував водій евакуйованого авто.
У поліції уточнили, що зловмисник вдарив потерпілого в голову, від чого той:
- впав на дорогу;
- вдарився головою;
- знепритомнів.
Нападник при цьому:
- відтягнув водія на узбіччя дороги;
- покинув.
На оприлюднених поліцією кадрах можна побачити, що між чоловіками - водієм евакуатора та власником завантаженого на нього авто - виникла спершу коротка словесна перепалка.
Що відомо про стан потерпілого зараз
Згідно з інформацією правоохоронців, медичну допомогу для постраждалого викликали перехожі.
Зараз 49-річний потерпілий перебуває в лікарні - у важкому стані.
Зазначається, що лікарі діагностували в нього:
- забій головного мозку;
- перелом потиличної кістки.
"Поліція затримала чоловіка, який заподіяв тяжке тілесне ушкодження водію евакуатора", - наголосили у прес-службі ГУ НП у місті Києві.
Яке покарання загрожує нападнику
У Відділі комунікації поліції Києва розповіли, що оперативники Печерського управління поліції та столичного главку (за допомогою фахівців кримінального аналізу) оперативно затримали зловмисника.
Ним виявився 32-річний місцевий мешканець, який неодноразово притягувався за порушення ПДР.
Уточнюється, що зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження", - додали у поліції.
Насамкінець громадянам повідомили, що:
- нападнику готується повідомлення про підозру;
- санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
