В Киеве мужчина атаковал водителя эвакуатора и оставил умирать: что ему грозит

В центре Киева конфликт из-за неправильной парковки авто завершился тяжелой травмой водителя эвакуатора. Нападавшего, который бросил мужчину без сознания на обочине дороги, задержала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Что именно произошло в центре Киева

Украинцам рассказали, что на одной из центральных улиц Печерского района Киева был припаркован автомобиль - с нарушением Правил дорожного движения (ПДД).

Учитывая ситуацию, водитель эвакуатора загрузил транспортное средство, но свою работу выполнить до конца не успел - его атаковал водитель эвакуированного авто.

В полиции уточнили, что злоумышленник ударил потерпевшего в голову, от чего тот:

упал на дорогу;

ударился головой;

потерял сознание.

Нападавший при этом:

оттащил водителя на обочину дороги;

бросил.

На обнародованных полицией кадрах можно увидеть, что между мужчинами - водителем эвакуатора и владельцем загруженного на него авто - возникла сначала короткая словесная перепалка.

Что известно о состоянии пострадавшего сейчас

Согласно информации правоохранителей, медицинскую помощь для пострадавшего вызвали прохожие.

Сейчас 49-летний пострадавший находится в больнице - в тяжелом состоянии.

Отмечается, что врачи диагностировали у него:

ушиб головного мозга;

перелом затылочной кости.

"Полиция задержала мужчину, который причинил тяжкое телесное повреждение водителю эвакуатора", - подчеркнули в пресс-службе ГУ НП в городе Киеве.

Какое наказание грозит нападающему

В Отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что оперативники Печерского управления полиции и столичного главка (с помощью специалистов криминального анализа) оперативно задержали злоумышленника.

Им оказался 32-летний местный житель, который неоднократно привлекался за нарушение ПДД.

Задержанный правоохранителями мужчина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Уточняется, что злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение", - добавили в полиции.

В завершение гражданам сообщили, что: