У Києві водій таксі зламав щелепу пасажирці: у поліції сказали, що йому загрожує
У Києві 24-річний водій таксі зламав щелепу своїй пасажирці. Тепер його будуть судити.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Що відомо про обставини події
З'ясовуючи обставини події у столиці, правоохоронці дізнались, що постраждала особа - 27-річна киянка.
Зазначається, що під час поїздки у таксі вона відчула себе погано. Її нудило.
В подальшому, коли жінці стало зовсім зле, водій таксі відреагував агресивно:
- висадив клієнтку з авто (розлючений тим, що пасажирка забруднила салон автомобіля);
- двічі вдарив її кулаком по обличчю;
- поїхав з місця події.
"Лікарі діагностували у потерпілої забої та перелом щелепи", - повідомили у поліції.
Водій таксі у Києві побив свою пасажирку (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Яке покарання загрожує водієві таксі
Українцям розповіли, що оперативники швидко встановили водія таксі - ним виявився 24-річний киянин.
Уточнюється, що слідчі Дніпровського управління поліції Києва оголосили чоловіку про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України - "умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження".
Наразі, поліцейські:
- завершили досудове розслідування;
- скерували обвинувальний акт до суду.
Отже, водія таксі, який зламав щелепу своїй пасажирці, будуть судити.
"За скоєне... порушнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років", - уточнили у відділі комунікації поліції Києва.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Харкові водія таксі оштрафували за відмову говорити українською.
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська пояснила, що водій таксі (відмовившись обслуговувати пасажирку українською), порушив вимоги статті 36 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Згідно з нею, послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою. Тобто "мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова".
Читайте також, в яких 19 містах України сервіс Uklon працює цілодобово й чому.