Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві частково перекривають популярну вулицю: що зміниться для водіїв (схема)

Сьогодні декому з водіїв доведеться скорегувати маршрут, щоб не потрапити у затор (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 19 серпня, у Києві частково обмежують рух транспорту важливою вулицею на лівому березі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме та в які години обмежують рух транспорту

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту у вівторок, 19 серпня, частково обмежують вулицею Оноре де Бальзака.

Уточнюється, що зміни для водіїв будуть запроваджені:

  • з 8:00 (зранку);
  • до 21:00 (ввечері).

У цей час дорожники КП ШЕУ Деснянського району влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на розі вулиці Сержа Лифаря.

Часткове обмеження руху вулицею Оноре де Бальзака (схема: kyivcity.gov.ua)

З огляду на таку ситуацію у комунальній корпорації:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Варто зазначити, що в цілому вулиця Оноре де Бальзака (протяжністю 5,17 км) в Деснянському районі столиці пролягає вздовж житлового масиву Вигурівщина-Троєщина:

  • від проспекту Романа Шухевича;
  • до Милославської вулиці.

Вулиця Оноре де Бальзака в Києві (карта: google.com/maps)

Це робить її важливої артерією для водіїв.

До Оноре де Бальзака прилучаються такі вулиці: Олексія Курінного, Каштанова, Архітектора Ніколаєва, Рональда Рейгана, Вікентія Беретті, Градинська, Сержа Лифаря, Костянтина Данькевича, Лісківська, Олександри Екстер і Будищанська.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що рух транспорту в Києві частково обмежують до кінця місяця на Столичному шосе.

Крім того, в Києві частково обмежили рух важливим шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

