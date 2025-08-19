У Києві частково перекривають популярну вулицю: що зміниться для водіїв (схема)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що рух транспорту в Києві частково обмежують до кінця місяця на Столичному шосе.

Крім того, в Києві частково обмежили рух важливим шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

