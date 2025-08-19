В Киеве частично перекрывают популярную улицу: что изменится для водителей (схема)

Напомним, ранее мы рассказывали, что движение транспорта в Киеве частично ограничивают до конца месяца на Столичном шоссе.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по важному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.