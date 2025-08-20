ua en ru
У Києві частково перекривають Набережне шосе: коли та як уникнути заторів (схема)

Середа 20 серпня 2025 07:30
У Києві частково перекривають Набережне шосе: коли та як уникнути заторів (схема) Рух транспорту Набережним шосе сьогодні частково обмежують (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 20 серпня, у Києві частково обмежують рух транспорту Набережним шосе.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

В які години запроваджують зміни для водіїв

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту у середу, 20 серпня, частково обмежують на Набережному шосе столиці:

  • з 10:00 (зранку);
  • до 16:00 (вдень).

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - додали у міській держадміністрації.

Де саме й навіщо рух транспорту обмежують

Киянам і гостям столиці пояснили, що рух транспорту Набережним шосе частково обмежуватимуть у напрямку:

  • від моста Метро;
  • до Поштової площі.

Уточнюється, що у цей час дорожники КП ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть зливоприймальний колодязь поблизу пішохідного мосту.

У Києві частково перекривають Набережне шосе: коли та як уникнути заторів (схема)Часткове обмеження руху Набережним шосе (схема: kyivcity.gov.ua)

Чим важливе Набережне шосе для водіїв

Варто зазначити, що в цілому Набережне шосе - це вулиця, яка пролягає у Подільському та Печерському районах міста Києва (через місцевості Поділ й Берестове).

Вона простягається вздовж Дніпра:

  • від Поштової площі;
  • до бульвару Миколи Міхновського й мосту імені Патона.

Набережне шосе є важливою артерією міста, адже до нього прилучаються також: Пішохідний (Парковий) міст, міст Метро й Дніпровський узвіз.

У Києві частково перекривають Набережне шосе: коли та як уникнути заторів (схема)Набережне шосе в Києві (карта: google.com/maps)

Нагадаємо, раніше рух транспорту в Києві частково обмежили до кінця місяця на Столичному шосе. До кінця літа частково перекрили також важливу розв'язку столиці - Солом'янську площу.

Крім того, в Києві частково обмежили рух популярним шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Там їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

