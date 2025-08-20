У Києві частково перекривають Набережне шосе: коли та як уникнути заторів (схема)

Сьогодні, 20 серпня, у Києві частково обмежують рух транспорту Набережним шосе.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

В які години запроваджують зміни для водіїв

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту у середу, 20 серпня, частково обмежують на Набережному шосе столиці:

з 10:00 (зранку);

до 16:00 (вдень).

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - додали у міській держадміністрації.

Де саме й навіщо рух транспорту обмежують

Киянам і гостям столиці пояснили, що рух транспорту Набережним шосе частково обмежуватимуть у напрямку:

від моста Метро;

до Поштової площі.

Уточнюється, що у цей час дорожники КП ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть зливоприймальний колодязь поблизу пішохідного мосту.

Часткове обмеження руху Набережним шосе (схема: kyivcity.gov.ua)

Чим важливе Набережне шосе для водіїв

Варто зазначити, що в цілому Набережне шосе - це вулиця, яка пролягає у Подільському та Печерському районах міста Києва (через місцевості Поділ й Берестове).

Вона простягається вздовж Дніпра:

від Поштової площі;

до бульвару Миколи Міхновського й мосту імені Патона.

Набережне шосе є важливою артерією міста, адже до нього прилучаються також: Пішохідний (Парковий) міст, міст Метро й Дніпровський узвіз.

Набережне шосе в Києві (карта: google.com/maps)