В Киеве частично перекрывают Набережное шоссе: когда и как избежать пробок (схема)

Среда 20 августа 2025 07:30
В Киеве частично перекрывают Набережное шоссе: когда и как избежать пробок (схема) Движение транспорта по Набережному шоссе сегодня частично ограничивают (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 20 августа, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по Набережному шоссе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В какие часы вводят изменения для водителей

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта в среду, 20 августа, частично ограничивают на Набережном шоссе столицы:

  • с 10:00 (утром);
  • до 16:00 (днем).

"В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - добавили в городской госадминистрации.

Где именно и зачем движение транспорта ограничивают

Киевлянам и гостям столицы объяснили, что движение транспорта по Набережному шоссе будут частично ограничивать в направлении:

  • от моста Метро;
  • до Почтовой площади.

Уточняется, что в это время дорожники КП ДЭУ Печерского района будут ремонтировать ливнеприемный колодец вблизи пешеходного моста.

В Киеве частично перекрывают Набережное шоссе: когда и как избежать пробок (схема)Частичное ограничение движения по Набережному шоссе (схема: kyivcity.gov.ua)

Чем важно Набережное шоссе для водителей

Стоит отметить, что в целом Набережное шоссе - это улица, которая пролегает в Подольском и Печерском районах города Киева (через местности Подол и Берестовое).

Она простирается вдоль Днепра:

  • от Почтовой площади;
  • до бульвара Николая Михновского и моста имени Патона.

Набережное шоссе является важной артерией города, ведь к нему примыкают также: Пешеходный (Парковый) мост, мост Метро и Днепровский спуск.

В Киеве частично перекрывают Набережное шоссе: когда и как избежать пробок (схема)Набережное шоссе в Киеве (карта: google.com/maps)

Напомним, ранее движение транспорта в Киеве частично ограничили до конца месяца на Столичном шоссе. До конца лета частично перекрыли также важную развязку столицы - Соломенскую площадь.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по популярному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Там ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

