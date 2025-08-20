В Киеве частично перекрывают Набережное шоссе: когда и как избежать пробок (схема)
Сегодня, 20 августа, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по Набережному шоссе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В какие часы вводят изменения для водителей
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта в среду, 20 августа, частично ограничивают на Набережном шоссе столицы:
- с 10:00 (утром);
- до 16:00 (днем).
"В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - добавили в городской госадминистрации.
Где именно и зачем движение транспорта ограничивают
Киевлянам и гостям столицы объяснили, что движение транспорта по Набережному шоссе будут частично ограничивать в направлении:
- от моста Метро;
- до Почтовой площади.
Уточняется, что в это время дорожники КП ДЭУ Печерского района будут ремонтировать ливнеприемный колодец вблизи пешеходного моста.
Частичное ограничение движения по Набережному шоссе (схема: kyivcity.gov.ua)
Чем важно Набережное шоссе для водителей
Стоит отметить, что в целом Набережное шоссе - это улица, которая пролегает в Подольском и Печерском районах города Киева (через местности Подол и Берестовое).
Она простирается вдоль Днепра:
- от Почтовой площади;
- до бульвара Николая Михновского и моста имени Патона.
Набережное шоссе является важной артерией города, ведь к нему примыкают также: Пешеходный (Парковый) мост, мост Метро и Днепровский спуск.
Набережное шоссе в Киеве (карта: google.com/maps)
Напомним, ранее движение транспорта в Киеве частично ограничили до конца месяца на Столичном шоссе. До конца лета частично перекрыли также важную развязку столицы - Соломенскую площадь.
Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по популярному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Там ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.
Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.