В Киеве частично перекрывают Набережное шоссе: когда и как избежать пробок (схема)

Сегодня, 20 августа, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по Набережному шоссе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В какие часы вводят изменения для водителей

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта в среду, 20 августа, частично ограничивают на Набережном шоссе столицы:

с 10:00 (утром);

до 16:00 (днем).

"В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - добавили в городской госадминистрации.

Где именно и зачем движение транспорта ограничивают

Киевлянам и гостям столицы объяснили, что движение транспорта по Набережному шоссе будут частично ограничивать в направлении:

от моста Метро;

до Почтовой площади.

Уточняется, что в это время дорожники КП ДЭУ Печерского района будут ремонтировать ливнеприемный колодец вблизи пешеходного моста.

Частичное ограничение движения по Набережному шоссе (схема: kyivcity.gov.ua)

Чем важно Набережное шоссе для водителей

Стоит отметить, что в целом Набережное шоссе - это улица, которая пролегает в Подольском и Печерском районах города Киева (через местности Подол и Берестовое).

Она простирается вдоль Днепра:

от Почтовой площади;

до бульвара Николая Михновского и моста имени Патона.

Набережное шоссе является важной артерией города, ведь к нему примыкают также: Пешеходный (Парковый) мост, мост Метро и Днепровский спуск.

Набережное шоссе в Киеве (карта: google.com/maps)