У Києві - аварія на тепломережі: де утворились затори

Київ, П'ятниця 02 січня 2026 16:27
Фото: у Голосійському районі затори на дорогах через аварію на тепломережі (t.me/OBiloshytskiy)
Автор: Валерій Ульяненко

Мешканців та гостей Києва попередили про ускладнення руху транспорту в Голосіївському районі внаслідок аварії на тепломережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Telegram.

"У зв’язку з аварією тепломережі на проспекті Валерія Лобановського, поблизу площі Деміївської, рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Холодноярської", - розповів він.

Білошицький зазначив, що патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та організовують об’їзд для транспортних засобів вулицею Ізюмською.

Фото: наслідки аварії на тепломережі у Києві (t.me/OBiloshytskiy)

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва стався прорив водопроводу, що призвело до масштабного підтоплення вулиць та ускладнення руху.

Прорив водопровідної мережі стався на бульварі Верховної Ради - пошкоджено трубу холодного водопостачання діаметром 600 мм. Вулиці залило водою, внаслідок чого автомобілі буквально пливуть дорогою.

Зазначимо, раніше фахівці "Київтеплоенерго" перевірили сотні кілометрів труб і виявили близько 400 пошкоджень. Зокрема 50 - на магістральних трубопроводах, які забезпечують теплом великі житлові масиви.

У листопаді, внаслідок масованої атаки ворога на Київ були пошкоджені ділянки теплових мереж. Зокрема, у Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі було тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.

