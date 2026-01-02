У Києві - аварія на тепломережі: де утворились затори

Фото: у Голосійському районі затори на дорогах через аварію на тепломережі (t.me/OBiloshytskiy)

Мешканців та гостей Києва попередили про ускладнення руху транспорту в Голосіївському районі внаслідок аварії на тепломережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Telegram.

"У зв’язку з аварією тепломережі на проспекті Валерія Лобановського, поблизу площі Деміївської, рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Холодноярської", - розповів він. Білошицький зазначив, що патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та організовують об’їзд для транспортних засобів вулицею Ізюмською. Фото: наслідки аварії на тепломережі у Києві (t.me/OBiloshytskiy)