У Києві Теремки тимчасово залишилися без тепла і гарячої води

У вівторок, 10 грудня, в Голосіївському районі Києва сталась аварія на тепломережі. Частина міста - без теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, під час російського обстрілу 14 листопада були пошкоджені ділянки теплових мереж. Киян про можливі перебої з електро- і водопостачанням внаслідок масованої атаки.

Наразі відомо, що через ремонт тимчасово призупинено теплопостачання в мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 та частково на Голосіївському проспекті.

"Київтеплоенерго" усуває пошкодження тепломережі на Голосіївському проспекті. На місці працюють аварійні бригади, залучена вся необхідна спецтехніка", - повідомили в КМДА.

Також після масованого обстрілу Російської Федерації 29 листопада у Києві були зафіксовані проблеми з водопостачанням. Зазначається, що зниження тиску пов'язане з ударами по енергетичній інфраструктурі України та столиці.

Сьогодні ми писали про те, що Сумах вранці вівторка, 10 грудня, сталась аварійна ситуація в енергетиці. Це призвело до проблем з водопостачанням.

"У зв'язку з аварійною ситуацією і відсутністю енергопостачання з 10:05 10 грудня знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал". Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання в місті буде відновлене. Слідкуйте за нашими оновленнями", - сказано у повідомленні міського водоканалу.