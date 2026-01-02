В Киеве - авария на теплосети: где образовались пробки

Жителей и гостей Киева предупредили об осложнении движения транспорта в Голосеевском районе в результате аварии на теплосети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram .

Фото: последствия аварии на теплосети в Киеве (t.me/OBiloshytskiy)

Билошицкий отметил, что патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и организуют объезд для транспортных средств по улице Изюмской.

"В связи с аварией теплосети на проспекте Валерия Лобановского, вблизи площади Демеевской, движение транспорта затруднено в направлении улицы Холодноярской", - рассказал он.

Напомним, 10 декабря в Голосеевском районе Киева произошла авария на теплосети. В результате ремонта было временно приостановлено теплоснабжение в микрорайонах Теремки-1, Теремки-2 и частично на Голосеевском проспекте.

Ранее в Днепровском районе Киева произошел прорыв водопровода, что привело к масштабному подтоплению улиц и затруднению движения.

Прорыв водопроводной сети произошел на бульваре Верховной Рады - повреждена труба холодного водоснабжения диаметром 600 мм. Улицы залило водой, в результате чего автомобили буквально плывут по дороге.

Отметим, ранее специалисты "Киевтеплоэнерго" проверили сотни километров труб и обнаружили около 400 повреждений. В частности 50 - на магистральных трубопроводах, которые обеспечивают теплом большие жилые массивы.

В ноябре, в результате массированной атаки врага на Киев были повреждены участки тепловых сетей. В частности, в Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно отсутствовало теплоснабжение части зданий.