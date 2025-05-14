У Києві з труб б’ють фонтани: комунальники виявили сотні пошкоджень тепломереж

У Києві проводять щорічні гідравлічні випробування тепломереж. Це частина підготовки до зими, яка допомагає уникнути аварій у морозну пору.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КП "Київтеплоенерго".

У столиці тривають щорічні гідравлічні випробування тепломереж. Протягом місяця фахівці "Київтеплоенерго" вже перевірили сотні кілометрів труб і виявили близько 400 пошкоджень, зокрема 50 - на магістральних трубопроводах, які забезпечують теплом великі житлові масиви.

Такі випробування - частина обов’язкової підготовки до опалювального сезону. Їхня мета - виявити й усунути слабкі ділянки мереж до початку холодів, щоб уникнути аварій узимку, коли ремонт ускладнений і болісний для мешканців.

Як це працює

Під час випробувань тиск у трубах підвищують на 25% понад норму. Це дозволяє виявити навіть незначні дефекти. Якщо трубопровід не витримує, виникає витік - іноді з "фонтаном" води, як нещодавно на вул. Архітектора Вербицького. Але це - контрольований процес: температура води знижена до безпечного рівня (нижче 40°C), аварії швидко локалізують, а ділянки ремонтують.

"Без таких перевірок прориви траплялися б у найгірший момент - у мороз, коли ремонт потребує відключення опалення на сотні будинків", - пояснює Олександр Пелипишин, начальник відділу експлуатації тепломереж "Київтеплоенерго".

Результати профілактики

Минулої зими завдяки гідравлічним випробуванням кількість пошкоджень зменшилася на 15%. Цього року комунальники теж уникають масових проривів - був лише один великий випадок.

Гідравлічні випробування - не просто технічна формальність. Вони критично важливі для стабільного теплопостачання і передбачені офіційними правилами підготовки до опалювального сезону.