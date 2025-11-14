У Києві внаслідок масованої атаки пошкоджені тепломережі: які райони без опалення

Унаслідок масованої атаки ворога на Київ у ніч на 14 листопада пошкоджені ділянки теплових мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

Зокрема, за даними мера столиці, у Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель. "Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: оперативно визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків", - зазначив він. Перед цим Віталій Кличко попереджав про можливі перебої з електро- і водопостачанням внаслідок масованої атаки на Київ.