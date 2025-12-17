Авто "пливуть вулицею": у Дніпровському районі Києва стався потоп через прорив труби (відео)

У Дніпровському районі Києва стався прорив водопроводу, що призвело до масштабного підтоплення вулиць та ускладнення руху - аварію ліквідовують комунальні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

На бульварі Верховної Ради стався масштабний прорив водопровідної мережі - пошкоджено трубу холодного водопостачання діаметром 600 мм. Вулиці залило водою.

У соцмережах поширюють відео, де автомобілі буквально пливуть дорогою.

Комунальники працюють на місці для локалізації витоку та відновлення мережі. До робіт залучені аварійна бригада "Київводоканал" та фахівці ШЕУ Дніпровського району.

Попри підтоплення, громадський транспорт курсує без змін.

Водіїв просять бути обережними та враховувати ускладнення руху на ділянці.

Пориви магістральних труб у столиці час від часу трапляються через зношеність мереж, особливо на великих діаметрах. Подібні аварії вже призводили до локальних підтоплень і тимчасових обмежень руху, тож комунальні служби зазвичай оперативно локалізують витоки.

Очікується, що після завершення аварійних робіт дорожнє покриття та благоустрій буде відновлено, а рух - повністю нормалізовано.