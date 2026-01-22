У Києві 2 600 будинків залишаються без теплопостачання, - Кличко

Наразі у Києві без теплопостачання залишаються 2 600 будинків. Від вечора середи, 21 січня, тепло повернули у майже 600 багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного мера Віталія Кличка в Telegram .

"Більшість з них на лівому березі. Це будинки, які підключають уже вдруге - після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці 9-го й 20-го січня", - зазначив він.

Кличко наголосив, що ситуація з електропостачанням є дуже складною, в Києві тривають екстрені відключення світла.

"Комунальники й енергетики працюють у надзвичайно напруженому режимі, щоб повернути в оселі киян тепло та світло. Щоб Київ функціонував, працював та жив", - підкреслив він.