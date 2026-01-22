У Києві 2 600 будинків залишаються без теплопостачання, - Кличко
Наразі у Києві без теплопостачання залишаються 2 600 будинків. Від вечора середи, 21 січня, тепло повернули у майже 600 багатоповерхівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного мера Віталія Кличка в Telegram.
"Більшість з них на лівому березі. Це будинки, які підключають уже вдруге - після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці 9-го й 20-го січня", - зазначив він.
Кличко наголосив, що ситуація з електропостачанням є дуже складною, в Києві тривають екстрені відключення світла.
"Комунальники й енергетики працюють у надзвичайно напруженому режимі, щоб повернути в оселі киян тепло та світло. Щоб Київ функціонував, працював та жив", - підкреслив він.
Ситуація зі світлом і теплом в Києві
Раніше повідомлялось, що в ніч на сьогодні в Києві почнуть відновлювати теплопостачання для понад 3 тисяч будинків, але тепло повернеться протягом двох днів. Станом на 21 січня 3261 будинок у столиці залишався без опалення.
Нагадаємо, вчора міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що вже найближчим часом Київ перейде від екстрених графіків відключення світла до жорстких, але прогнозованих.
Протягом вчорашнього дня енергетикам вдалося підключити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після масованого ворожого удару в ніч на 20 січня. Водночас ситуація зі світлом все одно залишається складною.
Зазначимо, відновлювати енергопостачання в Києві після російських обстрілів допомагають партнери.Зокрема, столиця та громади навколо неї отримають від Польщі 400 генераторів різних типів.
Крім них, до Києва вже наступного тижня прибудуть із Німеччини ще дві когенераційні установки, які одночасно вироблятимуть електричну та теплову енергію.