В Киеве 2 600 домов остаются без теплоснабжения, - Кличко

Сейчас в Киеве без теплоснабжения остаются 2 600 домов. С вечера среды, 21 января, тепло вернули в почти 600 многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного мэра Виталия Кличко в Telegram.