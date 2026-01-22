ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве 2 600 домов остаются без теплоснабжения, - Кличко

Киев, Четверг 22 января 2026 18:11
В Киеве 2 600 домов остаются без теплоснабжения, - Кличко Фото: Виталий Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Валерий Ульяненко

Сейчас в Киеве без теплоснабжения остаются 2 600 домов. С вечера среды, 21 января, тепло вернули в почти 600 многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного мэра Виталия Кличко в Telegram.

"Большинство из них на левом берегу. Это дома, которые подключают уже второй раз - после атак врага на критическую инфраструктуру столицы 9-го и 20-го января", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что ситуация с электроснабжением очень сложная, в Киеве продолжаются экстренные отключения света.

"Коммунальщики и энергетики работают в чрезвычайно напряженном режиме, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет. Чтобы Киев функционировал, работал и жил", - подчеркнул он.

Ситуация со светом и теплом в Киеве

Ранее сообщалось, что в ночь на сегодня в Киеве начнут восстанавливать теплоснабжение для более 3 тысяч домов, но тепло вернется в течение двух дней. По состоянию на 21 января 3261 дом в столице оставался без отопления.

Напомним, вчера министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшее время Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.

В течение вчерашнего дня энергетикам удалось подключить все объекты критической инфраструктуры Киева после массированного вражеского удара в ночь на 20 января. В то же время ситуация со светом все равно остается сложной.

Отметим, восстанавливать энергоснабжение в Киеве после российских обстрелов помогают партнеры, в частности, столица и общины вокруг нее получат от Польши 400 генераторов различных типов.

Кроме них, в Киев уже на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые одновременно будут производить электрическую и тепловую энергию.

Киев Виталий Кличко Электроэнергия Война в Украине
