В Киеве ждут приезда. У Зеленского отреагировали на возможный визит Штайнмайера

В Офисе президента ждут встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Андрея Сибиги в видеообращении, обнародованном на странице ОП в Facebook.
"У президента состоялся телефонный разговор с президентом Штайнмайером. После этого президент Украины принял в Киеве президентку Бундестага, принял министра иностранных дел, и также вчера состоялся разговор с федеральным канцлером Шольцом", - сказал Сибига.
Он отметил усиление динамики отношений с Германией.
"Это чрезвычайно важно. Есть четкое понимание общих интересов. Есть общие оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной. Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров, и президента, и канцлера в Киев" , - заявил он.
Как сообщалось, Штайнмайер готов посетить Украину. Но в ближайшее время такая поездка не планируется.
Ранее Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера приехать в Киев.
Напомним, что ранее украинская власть отказалась принимать Штайнмайера в Киеве. Конфликт удалось уладить во время телефонного разговора президентов.
Впоследствии в Германии анонсировали визит в Украину главы Бундестага Бербель Бас и министра иностранных дел Анналены Бербок.
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