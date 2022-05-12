У Києві чекають на приїзд. У Зеленського відреагували на можливий візит Штайнмаєра

В Офісі президента чекають зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Андрія Сибіги у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці ОП у Facebook.
"У президента відбулася телефонна розмова з президентом Штайнмаєром. Після цього президент України прийняв у Києві президентку Бундестагу, прийняв міністра закордонних справ, і також вчора відбулася розмова з федеральним канцлером Шольцом", - сказав Сибіга.
Він відзначив посилення динаміки відносин України з Німеччиною.
"Це надзвичайно важливо. Є чітке розуміння спільних інтересів. Є спільні оцінки тих викликів, які на сьогодні стоять і перед Європою, і перед Україною. Ми чітко розуміємо алгоритм взаємодії і ми очікуємо подальших візитів німецьких лідерів, і президента, і канцлера до Києва", - заявив він.
Як повідомлялося, Штайнмайєр готовий відвідати Україну. Але найближчим часом така подорож не планується.
Раніше Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра приїхати до Києва.
Також нагадаємо, що раніше українська влада відмовилася приймати Штайнмаєра в Києві. Конфлікт вдалося залагодити під час телефонної розмови президентів.
Згодом у Німеччині анонсували візит до України глави Бундестагу Бербель Бас та міністра закордонних справ Анналени Бербок.
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