У Києві чекають на приїзд. У Зеленського відреагували на можливий візит Штайнмаєра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Андрія Сибіги у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці ОП у Facebook .

"У президента відбулася телефонна розмова з президентом Штайнмаєром. Після цього президент України прийняв у Києві президентку Бундестагу, прийняв міністра закордонних справ, і також вчора відбулася розмова з федеральним канцлером Шольцом", - сказав Сибіга.

Він відзначив посилення динаміки відносин України з Німеччиною.

"Це надзвичайно важливо. Є чітке розуміння спільних інтересів. Є спільні оцінки тих викликів, які на сьогодні стоять і перед Європою, і перед Україною. Ми чітко розуміємо алгоритм взаємодії і ми очікуємо подальших візитів німецьких лідерів, і президента, і канцлера до Києва", - заявив він.