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У Києві чекають на приїзд. У Зеленського відреагували на можливий візит Штайнмаєра

Фото: Офіс президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Офісі президента чекають зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Андрія Сибіги у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці ОП у Facebook.

"У президента відбулася телефонна розмова з президентом Штайнмаєром. Після цього президент України прийняв у Києві президентку Бундестагу, прийняв міністра закордонних справ, і також вчора відбулася розмова з федеральним канцлером Шольцом", - сказав Сибіга.

Він відзначив посилення динаміки відносин України з Німеччиною.

"Це надзвичайно важливо. Є чітке розуміння спільних інтересів. Є спільні оцінки тих викликів, які на сьогодні стоять і перед Європою, і перед Україною. Ми чітко розуміємо алгоритм взаємодії і ми очікуємо подальших візитів німецьких лідерів, і президента, і канцлера до Києва", - заявив він.

Як повідомлялося, Штайнмайєр готовий відвідати Україну. Але найближчим часом така подорож не планується.

Раніше Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра приїхати до Києва.

Також нагадаємо, що раніше українська влада відмовилася приймати Штайнмаєра в Києві. Конфлікт вдалося залагодити під час телефонної розмови президентів.

Згодом у Німеччині анонсували візит до України глави Бундестагу Бербель Бас та міністра закордонних справ Анналени Бербок.

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Штайнмаєр