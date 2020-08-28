В Киеве завтра ограничат движение на Кольцевой дороге

Фото: ремонт дороги (РБК-Украина)

В Киеве завтра, 29 августа, частично ограничат движение транспорта на Кольцевой дороге. Ограничения вводятся из-за ремонтных работ на отдельных участках дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В субботу дорожники "Киевавтодора" будут проводить ремонтные работы на участке Кольцевой дороги от Одесской площади до улицы Анатолия Жураковского и в обратном направлении.

Ограничения движения на Кольцевой дороге продлятся с 8 утра до 21:00.

Фото: карта ограничений на Кольцевой дороге (kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве ограничивали движение на Броварском проспекте из-за асфальтирования дороги на пересечении с Кольцевой.

Также РБК-Украина писало, что до сентября в Киеве на съезде с Шулявского путепровода будет закрыто движение транспорта.

Кроме того, сегодня завершаются ограничения движения на Южном мосту в Киеве, где проводили обновление опор и ремонт деформационных швов.

Добавим, с 17 августа в Киеве ограничено движение грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.