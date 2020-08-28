ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве завтра ограничат движение на Кольцевой дороге

Киев, Пятница 28 августа 2020 15:52
В Киеве завтра ограничат движение на Кольцевой дороге
Фото: ремонт дороги (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве завтра, 29 августа, частично ограничат движение транспорта на Кольцевой дороге. Ограничения вводятся из-за ремонтных работ на отдельных участках дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В субботу дорожники "Киевавтодора" будут проводить ремонтные работы на участке Кольцевой дороги от Одесской площади до улицы Анатолия Жураковского и в обратном направлении.

Ограничения движения на Кольцевой дороге продлятся с 8 утра до 21:00.

В Киеве завтра ограничат движение на Кольцевой дороге

Фото: карта ограничений на Кольцевой дороге (kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве ограничивали движение на Броварском проспекте из-за асфальтирования дороги на пересечении с Кольцевой.

Также РБК-Украина писало, что до сентября в Киеве на съезде с Шулявского путепровода будет закрыто движение транспорта.

Кроме того, сегодня завершаются ограничения движения на Южном мосту в Киеве, где проводили обновление опор и ремонт деформационных швов.

Добавим, с 17 августа в Киеве ограничено движение грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киевдорогиограничение движения
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь