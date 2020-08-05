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На Южном мосту в Киеве ограничат проезд до конца сентября

Киев, Среда 05 августа 2020 15:41
На Южном мосту в Киеве ограничат проезд до конца сентября
Фото: Южный мост (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Дорожные работы начнутся 7 августа и продлятся до 28 сентября

В Киеве почти на два месяца частично ограничат проезд по Южному мосту. Дорожные работы будут вестись в крайней правой полосе в сторону Надднепрянского шоссе.

Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

Там уточнили, что на Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов.На Южном мосту в Киеве ограничат проезд до конца сентября

"Работы будут вестись в направлении Надднепрянского шоссе. Во время работ движение будет частично ограничено (в крайней правой полосе). Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 августа в Киеве начали действовать ограничения движения на проспекте Степана Бандеры, улице Большой Китаевской и на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

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