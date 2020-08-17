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В Киеве ограничили движение для грузовиков из-за жары

Киев, Понедельник 17 августа 2020 12:01
В Киеве ограничили движение для грузовиков из-за жары
Фото: фуры (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Ограничения действуют на всех подъездах в столицу

В Киеве ограничили движение для большегрузного автотранспорта. Причиной этому стало превышение температуры воздуха днем свыше 28 градусов.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Как отметили правоохранители, ограничения вводятся с 17 августа на всех подъездах в столицу. В частности, ограничен въезд фур с весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно", - сообщили в полиции.

Отметим, в середине июля Кабинет министров принял решение, которым запрещается въезд большегрузным автомобилям в города при повышении температуры свыше 28 градусов.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах, чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия.

Также сообщалось, что по информации Министерства инфраструктуры, чаще всего перегруженные фуры выявляют в Киевской, Одесской и Херсонской областях.

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Новости Украины КиевКиевгрузовикограничение движения
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