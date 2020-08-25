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В Киеве закроют движение на Шулявском путепроводе

Киев, Вторник 25 августа 2020 18:30
В Киеве закроют движение на Шулявском путепроводе
Фото: проезд будет перекрыт до 1 сентября (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Игорь Литвиненко

Проезд на съезде Шулявского путепровода закроют до 1 сентября

В Киеве временно закроют движение транспорта на съезде Шулявского путепровода. Движение будет перекрыто с 26 августа по 1 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, будет закрыт проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победу с 8:00 26 августа по 8:00 1 сентября.

"Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода", - отметили в КГГА.

Напомним, с 14 по 20 августа на Шулявском путепроводе уже ограничивали движение в связи с ремонтными работами - тогда устанавливали верхние слои асфальтобетонного покрытия.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве 22 августа на мосту имени Патона частично ограничили движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение августа на шести улицах ограничат движение транспорта.

Кроме этого отмечалось, что в столице с 7 августа и до 28 сентября частично ограничили проезд по Южному мосту, где проведут обновление опор и текущий ремонт деформационных швов.

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Новости Украины КиевКиевтранспортограничение движения
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