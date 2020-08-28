У Києві завтра обмежать рух на Кільцевій дорозі

Фото: ремонт дороги (РБК-Україна)

У Києві завтра, 29 серпня, частково обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі. Обмеження вводяться через ремонтні роботи на окремих ділянках дороги.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У суботу дорожники "Київавтодору" будуть проводити ремонтні роботи на ділянці Кільцевої дороги від Одеської площі до вулиці Анатолія Жураковського та у зворотному напрямку.

Обмеження руху на Кільцевій дорозі триватимуть з 8 ранку до 21:00.

Фото: мапа обмежень на Кільцевій дорозі (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Києві обмежували рух на Броварському проспекті через асфальтування дороги на перетині з Кільцевою.

Також РБК-Україна писало, що до вересня у Києві на з'їзді з Шулявського шляхопроводу буде закрито рух транспорту.

Крім того, сьогодні завершуються обмеження руху на Південному мосту в Києві, де проводили оновлення опор і ремонт деформаційних швів.

Додамо, з 17 серпня у Києві обмежений рух вантажівок вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.