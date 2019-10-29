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В Киеве с 30 октября по утрам будут закрывать одну из станций метро

Новости » Медицина    29.10.2019 - 11:09
В Киеве с 30 октября по утрам будут закрывать одну из станций метро
Фото: метро Киева (РБК-Украина)

Станцию "Золотые ворота" будут закрывать с 8:10 до 9:20 в связи с капремонтом

В Киеве с 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в остальное время станция будет работать в обычном режиме.

Станция будет закрыта в связи с плановым капитальным ремонтом шести эскалаторов, который продлится до 9 февраля 2021 года.

В метрополитене призывают учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, ранее сообщалось, что Киеврада подготовила новые правила пользования столичным метрополитеном. В частности, пассажирам запрещается перевозить велосипеды и животных без клеток, а также торговать и громко слушать музыку. Также в метро хотят запретить ездить на самокатах.

Также РБК-Украина писало, что на эстакаде Южного моста в Киеве до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.

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