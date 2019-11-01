У Києві замінували метро

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Станції метро "Театральна", "Хрещатик" закриті

У Києві повідомили про замінування метро, станції "Театральна", "Хрещатик" закриті, пересадки зачинено на вхід та вихід. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу метрополітену.

Зазначається, що центральні станції метро закриті.

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві з 30 жовтня по утрам в робочі дні з 8:10 до 9:20 закривають на вхід станцію метро "Золоті ворота". Станція закрита в зв'язку з плановим капітальним ремонтом шести ескалаторів, який триватиме до 9 лютого 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Київрада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам буде забороняється перевозити велосипеди і тварин без клітин, а також торгувати і голосно слухати музику. Також в метро хочуть заборонити їздити на самокатах.

Також повідомляється, що неохайному пасажиру можуть відмовити в проїзді і не пустити його в метро. Уточнюється, що під це визначення потрапляє людина частково оголена, в нижній білизні, без взуття або в брудному одязі.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня на телефонну лінію і електронну пошту поліцій Львова, Харькова і Житомира надійшли повідомлення про замінування важливих об'єктів інфраструктури. Інформація не підтвердилась.