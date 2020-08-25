У Києві закриють рух на Шулявському шляхопроводі

Фото: проїзд буде перекрито до 1 вересня (t.me/KyivCityOfficial)

Проїзд на з'їзді Шулявського шляхопроводу закриють до 1 вересня

У Києві тимчасово закриють рух транспорту на з'їзді Шулявського шляхопроводу. Рух буде перекрито з 26 серпня по 1 вересня.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, буде закритий проїзд транспорту з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемогу з 8:00 26 серпня по 8:00 1 вересня.

"Перекриття пов'язане з необхідністю виконання робіт на мережі газопроводу", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, з 14 по 20 серпня на Шулявському шляхопроводі вже обмежували рух у зв'язку з ремонтними роботами - тоді встановлювали верхні шари асфальтобетонного покриття.

Також РБК-Україна писало, що у Києві 22 серпня на мосту імені Патона частково обмежили рух транспорту.

Раніше повідомлялося, що у Києві протягом серпня на шести вулицях обмежать рух транспорту.

Крім цього зазначалося, що у столиці з 7 серпня та до 28 вересня частково обмежили проїзд по Південному мосту, де проведуть оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів.