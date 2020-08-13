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В Киеве ограничат движение на Шулявском путепроводе до 20 августа

Киев, Четверг 13 августа 2020 13:27
В Киеве ограничат движение на Шулявском путепроводе до 20 августа
Фото: движение запрещено (Автоцентр)
Автор: Андрей Козловский

Там будут устанавливать верхние слои асфальтобетонного покрытия и будут наносить дорожную разметку

С 14 до 20 августа в Киеве ограничат движение транспорта на Шулявском путепроводе. Там будут устанавливать верхние слои асфальтобетонного покрытия и будут наносить дорожную разметку.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, работы будут продолжаться на основном проезде и на подходах со стороны улицы. Гетмана и улицы. Довженко. Таким образом, частичное ограничение движения будет происходить с 00:30 14 августа до 05:00 20 августа.

Напомним, в Киеве в течение августа на шести улицах ограничат движение транспорта.

Кроме того, в столице почти на два месяца частично ограничат проезд по Южному мосту.

Также в Киеве с 1 августа действуют ограничения движения на проспекте Степана Бандеры, улице Большой Китаевской и на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

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