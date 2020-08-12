В августе ограничат движение транспорта на шести улицах Киева

Фото: ограничение движения (РБК-Украина)

Ограничивать движение транспорта на киевских улицах будут с 12 по 25 августа

В Киеве в течение августа на шести улицах ограничат движение транспорта. В этот период американская компания NETFLIX будет снимать фильм "The Last Mercenary".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, ограничивать движение транспорта на киевских улицах будут:

12 августа с 05:00 до 14:00 на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения по улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);

на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения по улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской); 14 августа с 05:00 до 21:00: на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Еленовской и от ул. Заводской до ул. Юркивской), с перекрытием указанной улице;

на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Еленовской и от ул. Заводской до ул. Юркивской), с перекрытием указанной улице; 17 августа с 05:00 до 18:00: на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской в переулке Электриков), с перекрытием указанной улицы.

на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской в переулке Электриков), с перекрытием указанной улицы. 17 августа с 14:00 до 21:30: на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы.

на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы. 18 августа с 05:00 до 14:00: на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения по улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения по улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской). 25 августа с 05:00 до 21:00: на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.

Напомним, в Киеве сегодня, 12 августа, частично ограничат движение на улице Московская.

Ранее в Киеве ограничили движение для тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой.

Также в Киеве почти на два месяца частично ограничат проезд по Южному мосту.