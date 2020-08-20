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В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона

Киев, Четверг 20 августа 2020 12:45
В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона
Фото: движение запрещено (Автоцентр)
Автор: Андрей Козловский

Дорожные службы проведут комплекс противоаварийных работ

В Киеве 22 августа на мосту имени Патона частично ограничат движение транспорта. Дорожные службы проведут комплекс противоаварийных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, движение транспорта частично будет ограничено с 09:00 до 18:00. Дорожники будут работать в направлении Левого берега. Также в ведомстве отмечают, что работы выполнят в выходные дни, чтобы меньше влиять на дорожный трафик.

В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона

Фото: ограничение движения на мосту Патона (kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в течение августа на шести улицах ограничат движение транспорта.

Кроме того, в столице почти на два месяца частично ограничивают проезд по Южному мосту.

Также в Киеве с 1 августа действуют ограничения движения на проспекте Степана Бандеры, улице Большой Китаевской и на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

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