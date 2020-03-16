В Киеве зафиксированы первые 2 случая коронавируса

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Коронавирус зафиксировали в Киеве

В Киеве зафиксировали первые 2 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

"Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", - сообщили в Минздраве.

Таким образом, сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев коронавируса, один из них - летальный.

Напомним, 10 марта в Киев прибыла первая партия экспресс-тестов на диагностирование коронавируса COVID-19. Их распространили по семи базовых больницах для приема больных с подозрением на коронавирус.

Кроме того, в Киеве усилили меры для предотвращения коронавируса. В частности, были определены семь госпиталей, которые в случае необходимости будут принимать инфицированных коронавирусом.

Также общественный транспорт столицы дезинфицируется после каждой высадки пассажиров для предотвращения распространения коронавируса в городе.

Вместе с тем, в киевских школах усилили контроль за состоянием здоровья детей, и ограничили доступ родителей в учебные заведения. По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, в школах проводятся "пятиминутки здоровья" и ученикам напоминают о правилах личной гигиены.

Отметим, что 13 марта в Украине подтвердили первую смерть от коронавируса. Жертвой стала 71-жительница Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши. Всего в Украине зарегистрировано 3 случая коронавируса.