Коронавирус в Украине: что известно на данный момент

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент в Украине зафиксировано три случая заражения

Коронавирус в Украине впервые был зафиксирован 3 марта в Черновцах. На данный момент по официальным данным коронавирус диагностирован у трех граждан, по всей стране введен карантин, подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

Аваков сообщил о 12 возможных инфицированных в Горловке

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что сейчас есть информацию о 12 человек, у которых диагностирован коронавирус в оккупированной Горловке.

Украина планирует частично закрыть границу из-за коронавируса

Министр внутренних дел Арсен Аваков на выездном заседании Кабмина заявил, что на данный момент еще согласовывается перечень пунктов пропуска на госгранице, которые будут временно закрыты. Окончательно его планируют согласовать на заседании СНБО. Вместе с тем, он отметил, что украинцев, которые будут возвращаться домой будут пропускать.

Вместе с тем, по его словам, лиц с регистрацией в "ДНР / ЛНР" не будут пропускать через КПВВ на подконтрольную Украине территорию.

Зеленский созывает СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 марта, проведет заседание СНБО, на котором будет рассматриваться вопрос коронавируса. Кроме того, Минздрав инициирует проведение внеочередного заседания Верховной рады, посвященного ситуации с коронавирусом.

В двух городах введен режим ЧС из-за коронавируса

В Черновцах после установления первого случая коронавируса был введен режим ЧС регионального уровня. В городе были закрыты школы, запрещены массовые мероприятия и усилена дезинфекция мест массового скопления людей, в частности, транспорта.

В Радомышле (Житомирская область), где 12 марта был подтвержден случай заражения коронавирусом также введен режим ЧС, в городе закрыты рынки и приостановлено движение транспорта. Кроме того, введен контроль за входом/выходом жителей из города.

Коронавирус в Украине: кто заразился

Первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован 3 марта в Черновцах. Еще два случая были подтверждены 12 марта - в Черновицкой и Житомирской областях.

Из-за коронавируса введен карантин по всей стране

Кабинет министров 11 марта принял решение о введении карантина по всей стране сроком на три недели. Так, с 12 марта по 3 апреля в стране будет закрыты все школы, детский сады и вузы. Кроме того закрыты театры, кино и запрещены массовые мероприятия. За несоблюдение карантинных мер предусмотрена уголовная или административная ответственность.