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В Киев поступили экспресс-тесты для диагностики коронавируса

Новости » Общество     10.03.2020 - 21:03
В Киев поступили экспресс-тесты для диагностики коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Сейчас в столице есть 1200 экспресс-тестов на коронавирус

В Киев поступили первые быстрые тесты на диагностирование коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко в Facebook.

По его словам, сейчас в столице есть 1,2 тысячи экспресс-тестов.

"Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Сейчас их 1200, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы распространят по семи базовых больницах для приема больных с подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца недели в Киев должно поступить оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах. Они будут установлены в "Борисполе" и "Жулянах" (Киев).

Напомним, в Киеве усилили меры для предотвращения коронавируса. В частности, были определены семь госпиталей, которые в случае необходимости будут принимать инфицированных коронавирусом.

На данный момент в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. В Черновцах 3 марта выявили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта состояние мужчины стабильное.

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