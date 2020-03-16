У Києві зафіксовано перші 2 випадки коронавірусу

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Коронавірус зафіксували у Києві

У Києві зафіксували перші 2 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

"Сьогодні, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції", - повідомили у МОЗ.



Таким чином, наразі в Україні 7 підтверджених випадків коронавірусу, один з них - летальний.

Нагадаємо, 10 березня в Київ прибула перша партія експресс-тестів діагностування коронавірусу COVID-19. Їх розповсюдили по семи базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус.

Крім того, у Києві посилили заходи для запобігання коронавірусу. Зокрема, було визначено сім шпиталів, які у разі необхідності будуть приймати інфікованих коронавірусом.

Також громадський транспорт столиці дезінфікується після кожної висадки пасажирів для запобігання поширення коронавірусу в місті.

Разом з тим, у київських школах посилили контроль за станом здоров'я дітей, і обмежили доступ батьків до навчальних закладів. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, в школах проводяться "п'ятихвилинки здоров'я й учням нагадують про правила особистої гігієни.

Зазначимо, що 13 березня в Україні підтвердили першу смерть від коронавірусу. Жертвою стала 71-жителька Житомирської області, яка напередодні повернулася з Польщі. Всього в Україні зареєстровано 3 випадки коронавіруса.