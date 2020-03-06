В Киеве и Львове усилят меры из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве и Львове призвали ограничить проведение массовых мероприятий

В Киеве и Львове вводят дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в Украине. Об этом говорится в сообщениях Киевской городской государственной администрации и Львовского горсовета.

Киев

В частности, в Киеве определили семь медучреждений для госпитализации инфицированных коронавирусом. Также медучреждения должны быть обеспечены неснижаемым запасом противовирусных препаратов. Прием граждан с признаками ОРВИ будет проверятся в отдельных кабинетах.

Планируется создание дополнительных фильтров безопасности в аэропортах. Во всех школах и детских садах проводится измерение температуры. Также усилится дезинфекция во всех местах массового скопления людей.

Руководителей высших учебных заведений призвали ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Также в столице создана "горячая линия", куда можно обращаться в случае выявления симптомов - 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 - с мобильного (согласно тарифам оператора).

Львов

Во Львове в случае выявления коронавируса инфицированные будут направляться в областную инфекционную больницу. Местом обсервации для людей, контактировавших с зараженными, определен санаторий "Немиров" в Яворовской районе.

Все детские клубы, медицинские учреждения, детские дома семейного типа, отделы социальной защиты, Центры предоставления админуслуг, школы и детские сады обеспечены антисептическими диспенсерами. Также в аэропорту и на железнодорожном вокзале должны установить станции для гигиены рук. Кроме этого ежедневно проводится дезинфекция общественного транспорта.

Также принято решение принимать всех людей с повышенной температурой в отдельных кабинетах, а к тем, у кого температура теле превышает 38 градусов, будут приезжать семейные врачи на дом.

Также рекомендовали ограничить массовые мероприятия на неопределенный срок.

Кроме этого в городе открыли горячую линию, куда можно обращаться в случае подозрения на коронавирус - 15-80 (бесплатно) действует с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

Ранее РБК-Украина писало, что ограничили проведение массовых мероприятий в Сумах.

В Черновцах, где был обнаружен первый случай коронавируса в Украине, закрыты учебные заведения и запрещено проводить массовые мероприятия. Ограничения будут действовать с 6 по 22 марта.