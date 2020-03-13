ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 15:29
В Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерла женщина из Житомирской области

В Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса. Об этом заявила советник министра здравоохранения, врач-инфекционист Ольга Голубовская в Facebook.

Как отметила врач, умер человек, который проживал в Житомирской области.

"К сожалению, первый умерший от COVID19. Житомирская область", - написала она.

Вместе с тем, в пресс-службе Минздрава Украины подтвердили смерть 71-летней женщины из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

"Минздрав Украины отмечает, умершая женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавируса COVID-19 с летальным исходом", - говорится в сообщении.

Сегодня сообщалось, что у женщины было тяжелое состояние. Она очень поздно обратилась к врачам, ее подключили к аппарату вентиляции легких.

Напомним, в СНБО заявили, что Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов в связи со вспышкой коронавируса в мире.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский созвал экстренное совещание СНБО, на котором обсуждают ситуацию с коронавирусом в Украине.

Формула-1 отменила еще две гонки из-за коронавируса В Бердянском порту не подтвердились подозрения на коронавирус
Новости Украины преступленияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь