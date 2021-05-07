В Киеве задержали полицейского: забрал сумку у потерпевшего и поделился с коллегами

В Киеве сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского. Он забрал сумку у местного жителя, который упал со скутера, и поделился ее содержимым с коллегами.

*Співробітник поліції охорони забрав сумку у мешканця Києва – внутрішня безпека Нацполіції (ВІДЕО)* *У столиці серед ночі наряд поліції охорони побачив чоловіка, який не впорався з керуванням самоката та впав. Поліцейські підійшли до чоловіка, а потім один із них забрав його сумку. Внутрішня безпека НПУ затримала усіх співробітників патруля. Готується звільнення поліцейських зі служби.* Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію про пограбування киянина, до якого, ймовірно, причетні співробітники поліції. 36-річний мешканець столиці пояснив, що він повертався вночі додому на самокаті, не втримав рівновагу і впав. Поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього. При цьому один зі співробітників забрав його сумку. У результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили поліцейських, які перебували у складі наряду, та затримали їх. Ними виявилися співробітники Управління поліції охорони у місті Києві. Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами. За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, розпочато кримінальне провадження. Під час невідкладних обшуків виявлено і вилучено сумку потерпілого, гроші та інші особисті речі. Наразі готується вручення підозри 33-річному поліцейському за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Також буде надано остаточну правову кваліфікацію діям інших співробітників. Одночасно готуються документи на звільнення поліцейських наряду у повному складі зі служби в поліції та будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу до їхнього керівництва.

Старший наряда полиции охраны признался, что взял сумку у мужчины, а затем поделился с коллегами частью ее содержимого. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется внутреннее расследование. Правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Отмечается, что задержанный является сотрудником полиции охраны Украины. Во время патрулирования наряд увидел мужчину, который не справился со скутером и упал. Правоохранители подошли к нему и в какой-то момент один из них забрал его сумку.

Напомним, вчера во Львове на взятке задержали старшего участкового офицера одного из районных отделов Главного управления Нацполиции во Львовской области. Он требовал 3 тысячи долларов у местного жителя за изменение меры пресечения.

Днем ранее, в Киеве задержали заместителя начальника одного из районных управлений полиции в г. Киеве по обвинению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным следствия, он систематически требовал и получал от руководителей заведений питания взятки за непривлечение к ответственности и непрекращения их работы.

РБК-Украина писало, что в Киеве 25 апреля обнаружили развлекательные заведения "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", которые, несмотря на локдаун, принимали посетителей. Всего в течение дня полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований.