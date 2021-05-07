В Киеве задержали полицейского: забрал сумку у потерпевшего и поделился с коллегами
В Киеве сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского. Он забрал сумку у местного жителя, который упал со скутера, и поделился ее содержимым с коллегами.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Отмечается, что задержанный является сотрудником полиции охраны Украины. Во время патрулирования наряд увидел мужчину, который не справился со скутером и упал. Правоохранители подошли к нему и в какой-то момент один из них забрал его сумку.
Информация об ограблении полицейскими киевлянина поступила в городское управление внутренней безопасности Нацполиции. Оперативники установили причастных к преступлению и задержали их.
Старший наряда полиции охраны признался, что взял сумку у мужчины, а затем поделился с коллегами частью ее содержимого. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется внутреннее расследование. Правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Співробітник поліції охорони забрав сумку у мешканця Києва – внутрішня безпека Нацполіції
*Співробітник поліції охорони забрав сумку у мешканця Києва – внутрішня безпека Нацполіції (ВІДЕО)* *У столиці серед ночі наряд поліції охорони побачив чоловіка, який не впорався з керуванням самоката та впав. Поліцейські підійшли до чоловіка, а потім один із них забрав його сумку. Внутрішня безпека НПУ затримала усіх співробітників патруля. Готується звільнення поліцейських зі служби.* Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію про пограбування киянина, до якого, ймовірно, причетні співробітники поліції. 36-річний мешканець столиці пояснив, що він повертався вночі додому на самокаті, не втримав рівновагу і впав. Поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього. При цьому один зі співробітників забрав його сумку. У результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили поліцейських, які перебували у складі наряду, та затримали їх. Ними виявилися співробітники Управління поліції охорони у місті Києві. Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами. За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, розпочато кримінальне провадження. Під час невідкладних обшуків виявлено і вилучено сумку потерпілого, гроші та інші особисті речі. Наразі готується вручення підозри 33-річному поліцейському за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Також буде надано остаточну правову кваліфікацію діям інших співробітників. Одночасно готуються документи на звільнення поліцейських наряду у повному складі зі служби в поліції та будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу до їхнього керівництва.Posted by Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України on Friday, May 7, 2021
Напомним, вчера во Львове на взятке задержали старшего участкового офицера одного из районных отделов Главного управления Нацполиции во Львовской области. Он требовал 3 тысячи долларов у местного жителя за изменение меры пресечения.
Днем ранее, в Киеве задержали заместителя начальника одного из районных управлений полиции в г. Киеве по обвинению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным следствия, он систематически требовал и получал от руководителей заведений питания взятки за непривлечение к ответственности и непрекращения их работы.
РБК-Украина писало, что в Киеве 25 апреля обнаружили развлекательные заведения "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", которые, несмотря на локдаун, принимали посетителей. Всего в течение дня полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований.