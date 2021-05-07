У Києві затримали поліцейського: забрав сумку у потерпілого і поділився з колегами

В Києві співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали поліцейський. Він забрав сумку у місцевого жителя, який впав зі скутера, і поділився її вмістом з колегами.

Зазначається, що затриманий є співробітником поліції охорони України. Під час патрулювання наряд побачив чоловіка, який не впорався зі скутером і впав. Правоохоронці підійшли до нього і в якийсь момент один з них забрав його сумку.

Інформація про пограбування поліцейськими киянина надійшла до міського управління внутрішньої безпеки Нацполіціі. Оперативники встановили причетних до злочину і затримали їх.

Старший наряду поліції охорони зізнався, що взяв сумку у чоловіка, а потім поділився з колегами частиною її вмісту. За даним фактом порушено кримінальну справу. Ведеться внутрішнє розслідування. Правоохоронців відсторонили від виконання службових обов'язків. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.