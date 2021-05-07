У Києві затримали поліцейського: забрав сумку у потерпілого і поділився з колегами
В Києві співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали поліцейський. Він забрав сумку у місцевого жителя, який впав зі скутера, і поділився її вмістом з колегами.
Про це повідомила прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Зазначається, що затриманий є співробітником поліції охорони України. Під час патрулювання наряд побачив чоловіка, який не впорався зі скутером і впав. Правоохоронці підійшли до нього і в якийсь момент один з них забрав його сумку.
Інформація про пограбування поліцейськими киянина надійшла до міського управління внутрішньої безпеки Нацполіціі. Оперативники встановили причетних до злочину і затримали їх.
Старший наряду поліції охорони зізнався, що взяв сумку у чоловіка, а потім поділився з колегами частиною її вмісту. За даним фактом порушено кримінальну справу. Ведеться внутрішнє розслідування. Правоохоронців відсторонили від виконання службових обов'язків. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Співробітник поліції охорони забравши сумку у мешканця Києва – внутрішня безпека Нацполіції
*Співробітник поліції охорони забравши сумку у мешканця Києва – внутрішня безпека Нацполіції (ВІДЕО)* *У столиці серед ночі наряд поліції охорони побачив чоловіка, який не впорався з керуванням самоката та впавши. Поліцейські підійшли до чоловіка, а потім один із них забравши його сумку. Внутрішня безпека НПУ затримала усіх співробітників патруля. Готується звільнення поліцейських зі служби.* Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ здобули інформацію про пограбування киянина, до якого, ймовірно, причетні співробітники поліції. 36-річний мешканець столиці пояснивши, що він повертався вночі додому на самокаті, не втримав рівновагу і впав. Поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього. При цьому один зі співробітників забравши його сумку. У результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили поліцейських, які перебували у складі наряду, та затримали їх. Ними виявилися співробітники Управління поліції охорони у місті Києві. Старший поряд зізнався, що забравши сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами. За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, розпочато кримінальне провадження. Під час невідкладних обшуків виявлено і вилучено сумку потерпілого, гроші та інші особисті речі. Наразі готується вручення підозри 33-річному поліцейському за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Також буде надано остаточну правову кваліфікацію діям інших співробітників. Одночасно готуються документи на звільнення поліцейських поряд у повному складі зі служби в поліції та будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу до їхнього керівніцтва. Posted by Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України on Friday, May 7, 2021
Нагадаємо, вчора у Львові на хабарі затримали старшого дільничного офіцера одного з районних відділів Головного управління Нацполіціі у Львівській області. Він вимагав 3 тисячі доларів у місцевого жителя за зміну запобіжного заходу.
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