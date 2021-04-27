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Позволял ресторанам работать во время локдауна: в Киеве на взятке задержали полицейского

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 10:51
Позволял ресторанам работать во время локдауна: в Киеве на взятке задержали полицейского Фото: полицейский за взятку разрешал ресторанам работать (gp.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В Киеве задержали заместителя начальника одного из районных управлений полиции в г. Киеве по обвинению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным следствия, он систематически требовал и получал от руководителей заведений питания взятку за непривлечение к ответственности и непрекращения их работы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры во время получения неправомерной выгоды задержан заместитель начальника одного из районных управлений полиции в г. Киеве (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник систематически требовал и получал от руководителей заведений питания неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности и непрекращение их работы во время карантинных ограничений.

Следователи задокументировали получение полицейским 25 тыс. грн от руководителей заведений питания. Правоохранители задержали его во время получения еще 13 тыс. грн неправомерной выгоды.

"Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. По месту работы задержанного продолжаются обыски", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве 25 апреля обнаружили развлекательные заведения "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", которые, несмотря на локдаун, принимали посетителей. Всего в течение дня полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований.

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