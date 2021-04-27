Позволял ресторанам работать во время локдауна: в Киеве на взятке задержали полицейского

В Киеве задержали заместителя начальника одного из районных управлений полиции в г. Киеве по обвинению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным следствия, он систематически требовал и получал от руководителей заведений питания взятку за непривлечение к ответственности и непрекращения их работы.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры во время получения неправомерной выгоды задержан заместитель начальника одного из районных управлений полиции в г. Киеве (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник систематически требовал и получал от руководителей заведений питания неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности и непрекращение их работы во время карантинных ограничений.

Следователи задокументировали получение полицейским 25 тыс. грн от руководителей заведений питания. Правоохранители задержали его во время получения еще 13 тыс. грн неправомерной выгоды.

"Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. По месту работы задержанного продолжаются обыски", - сообщили в прокуратуре.