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В Киеве закрыли еще несколько заведений за работу во время локдауна

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 апреля 2021 15:42
В Киеве закрыли еще несколько заведений за работу во время локдауна Фото: в Киеве обнаружили нарушителей карантина (Фото kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В Киеве 25 апреля обнаружили развлекательные заведения "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", которые, несмотря на локдаун, принимали посетителей. Всего в течение суток полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Киеве.

В ходе проверки правоохранители обнаружили нарушения в развлекательных заведениях, которые, несмотря на запрет в рамках усиления противоэпидемических мероприятий, принимали посетителей. На руководителей субъектов хозяйствования и гостей полицейские составили административные материалы.

"В течение суток полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований. Среди субъектов хозяйственной деятельности такие развлекательные заведения как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", работали, несмотря на запрет, и принимали гостей", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Отмечается, что полицейские прекратили работу учреждений, зафиксировали факты нарушения карантинных требований и составили административные материалы на руководителей и посетителей. За невыполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц развлекательных заведений полицейские составили 15 протоколов, на посетителей - 81 постановление. Всего за сутки было составлено 34 протокола и 209 постановлений.

Напомним, ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что за вечеринку, которую устроил нардеп Николай Тищенко во время локдауна, штраф заплатит администрация отеля и ресторана. Сумма штрафа составляет 34 тысячи гривен.

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