В Николаевской области на взятке задержали следователя: требовала деньги за закрытие дела

В Николаевской области сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции на взятке задержали начальника следственного отделения одного из районных подразделений регионального управления. Она требовала деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины .

Отмечается, что 34-летняя сотрудница полиции вымогала с местной жительницы деньги за принятие решения о закрытии уголовного производства, начатого по ст. 309 УК Украины. Начальник следственного отдела оценила свои “услуги” в 25 тысяч гривен.

Для получения денег сотрудница полиции отправила посредника. Вещественное доказательство в получении взятки изъято. В полицейском управлении произведен обыск.

По данному факту назначено служебное расследование. Решается вопрос про увольнение подозреваемой со службы в полиции. Руководство районного управления отстранено от исполнения своих обязанностей.

Фото: задержание следователя на взятке (old.npu.gov.ua)