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В Николаевской области на взятке задержали следователя: требовала деньги за закрытие дела

Новина українською → Николаев, Пятница 30 апреля 2021 20:50
В Николаевской области на взятке задержали следователя: требовала деньги за закрытие дела Фото: задержание следователя на взятке (old.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Николаевской области сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции на взятке задержали начальника следственного отделения одного из районных подразделений регионального управления. Она требовала деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что 34-летняя сотрудница полиции вымогала с местной жительницы деньги за принятие решения о закрытии уголовного производства, начатого по ст. 309 УК Украины. Начальник следственного отдела оценила свои “услуги” в 25 тысяч гривен.

Для получения денег сотрудница полиции отправила посредника. Вещественное доказательство в получении взятки изъято. В полицейском управлении произведен обыск.

По данному факту назначено служебное расследование. Решается вопрос про увольнение подозреваемой со службы в полиции. Руководство районного управления отстранено от исполнения своих обязанностей.

Фото: задержание следователя на взятке (old.npu.gov.ua)

Напомним, правоохранители 28 апреля под Киевом задержали на взятке руководителя государственного социально-медицинского учреждения, где проживают пожилые люди. Чиновник потребовал 5 тысяч долларов за размещение престарелого человека.

Отметим, днем ранее, в Киеве задержали заместителя начальника одного из районных управлений полиции в г. Киеве по обвинению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным следствия, он систематически требовал и получал от руководителей заведений питания взятки за непривлечение к ответственности и непрекращения их работы.

РБК-Украина писало, что в Киеве 25 апреля обнаружили развлекательные заведения "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", которые, несмотря на локдаун, принимали посетителей. Всего в течение дня полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований.

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