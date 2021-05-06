Во Львове на взятке задержали полицейского: требовал деньги за изменение меры пресечения

Во Львове на взятке задержали старшего участкового офицера одного из районных отделов Главного управления Нацполиции во Львовской области. Он требовал 3 тысячи долларов у местного жителя за изменение меры пресечения.

По данным следствия, полицейский требовал 3 тысячи долларов у жителя Львова, чтобы оказать влияние на судью, который рассматривает дела в отношении его знакомого - обвиняемого в покушении на грабеж. В частности, деньги предназначались на изменение меры пресечения с содержания под стражей на не связанную с лишением свободы, а также на переквалификацию правонарушения по более мягкую статью УК Украины.

Правоохранителя задержали с поличным - в момент получения денег, которые изъяты в качестве вещественного доказательства. В ходе обысков также был изъят автомобиль полицейского.

Проводятся первичные следственные действия, после их завершения будет решаться вопрос о сообщении полицейскому о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Операция по задержанию полицейского-взяточника проводилась прокуратурой совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) при поддержке Службы безопасности Украины во Львовской области.

Фото: задержание полицейского на взятке (gp.gov.ua)